La Xunta cree que están en riesgo las prácticas curriculares de 35.000 alumnos gallegos de universidad y ciclos formativos

A partir del 1 de octubre, las prácticas curriculares de los universitarios que realizan a lo largo de su carrera en empresas e instituciones, así como las que hacen los alumnos de ciclos formativos, tendrán que cotizar a la Seguridad Social. Esta medida en sí es bien recibida por comunidades y rectores. El problema está en la forma de ponerla en marcha, y sobre todo la premura. Si en octubre entra en vigor esta disposición adicional del Real Decreto 2/2023 en Galicia, se pondrán en riesgo las prácticas de 35.000 jóvenes, alerta la Xunta. Esta aplicación exprés, lamentó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tras finalizar la conferencia sectorial, «vai a poñer en risco que moitos destes 35.000 estudantes poidan atopar empresas ou espazos nos que realizar estas prácticas».

El conselleiro asegura que se está abordando desde una perspectiva laboral una problemática puramente educativa, y por eso la Xunta ha hecho tres propuestas en el seno de la mesa sectorial: retrasar un año la aplicación de la medida, que se bonifique al cien por cien -en la actualidad se contempla una bonificación del 95 %-, y que haya un sistema informático para empresas y centros que facilite estas gestiones.

Los rectores mostraron su malestar en el encuentro internacional Universia que se celebra estos días en Valencia. En concreto los dos gallegos que participaron en este evento, Antonio López, de la Universidade de Santiago, y Julio Abalde, de la Universidade de A Coruña, expresaron preocupación por la burocracia que conllevará gestionar miles de altas y bajas más que por el coste económico que implica la medida.

La Consellería de Educación va más allá y reclama que no se use a los alumnos como trabajadores para subir las cotizaciones a la Seguridad Social antes de las elecciones generales. «É necesario -apuntó Román Rodríguez- que esta medida non afecta á calidade da formación e que non se disuada e desincentive ás empresas dun sistema que funciona, o que sería tremendamente prexudicial», apuntó el titular del departamento educativo.

El otro punto controvertido de la reunión es el desarrollo de la nueva selectividad, que para la Xunta sigue sin garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes, unos once mil en Galicia cada año.

Rodríguez indicó que el real decreto que regula las pruebas de acceso a la universidad y la orden que lo desarrolla, que aún no se remitió a las comunidades, no abordan el principal problema del sistema actual: la exigencia desigual de los exámenes y de los criterios de corrección. «Desde Galicia levamos anos demandando unha ABAU única, homoxénea, e que dea igualdade de oportunidades a todo alumnado nun sistema que é de distrito único. Lamentablemente este novo modelo non garante a igualdade, dado que so inclúe recomendacións ao respecto da homoxeneidade».