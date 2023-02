Educación determina cuántos puntos mínimos deben tener los interinos para participar en el proceso de estabilización

Examen de las oposiciones de educación en A Estrada en junio del 2021 Miguel Souto

Miles de personas se presentaron al concurso de estabilización de la Xunta, pero no todos los aspirantes a uno de esos puestos, que pasarán de ser provisionales a fijos, tienen méritos suficientes para ocuparlos. La comisión de selección de esta convocatoria extraordinaria ha establecido una puntuación mínima en cada puesto para que los interesados sepan si van a seguir o no en el proceso. Porque tener el mínimo no significa que tengas la plaza, sino que puedes competir por ella como el resto de los interesados; de ese grupo final se hará con el puesto quien tenga mejor puntuación. La semana pasada se había publicado la lista de admitidos y excluidos, pero con este ajuste sobre la puntuación mínima habrá otro grupo que quedará fuera del concurso.

Todas las claves de los procesos de estabilización en educación Sara Carreira

En esta convocatoria participan profesores de enseñanza secundaria, FP, idiomas, música y artes escénicas (también catedráticos de esta especialidad), artes plásticas y diseño (tanto profesores como maestros de taller) y por supuesto maestros de infantil y primaria. En total son 1.156 plazas en 148 especialidades diferentes.

El proceso, que comenzó a finales de octubre, terminará en abril y ha sido una oportunidad única, obligada por la legislación europea y estatal. Las plazas que ahora se convierten en fijas son aquellas que llevan tiempo estando ocupadas porque se necesitan en un departamento, y no pueden considerarse temporales si ya forman parte de la estructura de la organización.