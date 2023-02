En el colegio Salesianas, en Lugo, utilizan habitualmente el móvil en clase, aunque de forma puntual CEDIDA

«¿Hay miedo a los móviles en clase? Claro que sí. Pero tenemos que confiar en los jóvenes», dice Briggite Andrade López, jefa de estudios del CPR Salesianas, de Lugo. Es un ejemplo del uso del móviles en centros educativos, ya que recurren al smartphone (así como tabletas y ordenadores) con regularidad, como un elemento más para el aprendizaje, aunque no el único. Son muchos los motivos que les han llevado a dar este salto, que afrontaron con el confinamiento, pero del que ya no hay marcha atrás: «Es cierto que los adolescentes no son nada conscientes del peligro. Pero en este colegio destacamos por la acción tutorial, y tenemos que ayudarles a formarse como personas completas», explica.

¿Cómo se gestiona el uso del móvil en el centro? «Lo tienen que traer apagado, no en modo avión o en silencio. Se lo recordamos a la entrada y todos lo apagan», comenta Andrade, aunque a alguno se le «olvida» pero son casos muy puntuales. Solo se puede usar con fines pedagógicos, y normalmente se hace al final de una lección, para hacer un cuestionario —tipo Kahoot, una aplicación muy utilizada en los centros educativos—. ¿Por qué es bueno el uso del móvil en clase? Tiene dos grandes ventajas, según explica la jefa de estudios del centro: «La primera es que están muy motivados y la segunda, que el profesor tiene una información inmediata de lo que ha entendido la clase». El funcionamiento es sencillo: el profesor hace una serie de preguntas («a veces las diseñan los propios alumnos, y eso es muy enriquecedor», dice la profesora) y los alumnos responden con o sin tiempo máximo en el móvil; inmediatamente le llegan las respuestas al docente y las estadísticas, viendo si hay un concepto que se atraganta o tal vez la lección ha resultado demasiado sencilla y se puede ampliar. «No es la única herramienta de evaluación —puntualiza Andrade— pero sí es muy útil».

Cuando acaba la prueba, ellos tienen que apagar el dispositivo: «Como profesor tienes que estar pendiente, y hay que pasearse por la clase para ver que nadie sigue con el móvil. He de decir que los alumnos se comportan muy bien, no tenemos problemas», añade la docente. Y es que ellos saben que de su buen uso del móvil depende que les permitan seguir teniéndolo.

La otra derivada de tener un smartphone es la emocional y social. Aquí puede parecer que hay más desventajas. «Muchos de los problemas que puede haber en clase se gestan fuera de aquí y por el uso del móvil —comenta Andrade, algo con lo que seguramente todos los profesores estarán de acuerdo— pero los tenemos que trabajar para abordarlos, aquí entra la acción tutorial del centro, que en nuestro caso es muy importante». En Salesianas entienden que no por cerrar los ojos a la realidad esta va a desaparecer, al contrario, ahí es cuando los alumnos, en pleno crecimiento personal, más necesitan a sus profesores: «Es raro el niño de este colegio que no tenga a una persona adulta de confianza, al que le cuenta cosas que a sus padres no quieren decirles. Y además, conocemos muy bien a nuestros estudiantes [tienen dos aulas por curso, de infantil a 4.º de ESO] y cuando entran por la puerta ya sabemos si han dormido mal, si están disgustados...».

Entonces es cuando actúan: «Tenemos que enseñarles a gestionar las redes sociales porque forman parte de su realidad, y en casa no siempre lo hacen». Coincide con otros profesores en que el control parental es deficiente en general, y que muchas familias no saben nada del uso que hacen sus hijos del móvil. ¿Cómo intervienen? Con charlas con los alumnos, en los grupos de clase y también movilizando a las familias; y Andrade cree que da muy buenos resultados.

Con la Lomloe han puesto en marcha la asignatura obligatoria de Tecnoloxía e Dixitalización en primero de ESO —«es estupendo empezar tan pronto»—, mientras que en segundo y cuarto sigue la Lomce y sus materias de tecnología. Solo queda tercero de ESO en el limbo —la Lomloe contempla la materia de Educación Dixital, pero como optativa, y el centro no tiene personal para afrontarla— pero se palía con las tutorías: «Abordamos la parte emocional, social y personal de la tecnología», sin centrarse en las habilidades del manejo de programas y dispositivos.