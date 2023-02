Todos los alumnos gallegos al terminar la ESO tendrán un certificado de conocimientos digitales mínimos

PACO RODRÍGUEZ

Igual que una persona tiene una certificación B2 en Inglés, habrá en el futuro algo similar con las competencias digitales. Y Galicia es la primera comunidad española en poner en marcha este sistema de acreditación de saberes en el ámbito educativo, que llegará en el plazo de dos años a más o menos la tercera parte de la comunidad educativa, unas 140.000 personas entre alumnado, profesorado y personas adultas.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, explicó este miércoles durante la jornada Avanzando na dixitalización do sistema educativo, que reunió a responsables públicos y privados de la educación gallega, que «o procedemento incidirá na mellora do acceso ao mercado laboral e reforzará a capacitación no uso das novas tecnoloxías» y forma parte de la Estratexia de Educación Dixital 2030.

Las acreditaciones abarcan 21 competencias en diferentes ámbitos de la digitalización: información y datos; comunicación y colaboración; creación de contenido digital; seguridad y privacidad; y entornos digitales y solución de problemas. Además, habrá cuatro niveles: iniciación, intermedio, avanzado y especializado.

Cada grupo tendrá sus propias peculiaridades. Así, el alumnado podrá acreditar de oficio un nivel mínimo de competencias digitales al terminar sus estudios, pero también puede presentarse a las pruebas para demostrar que tiene un conocimiento superior. Se espera que en esta primera fase unos 100.000 alumnos certifiquen sus conocimientos digitales. Por la vía de oficio, o sea, automáticamente, se emitirán las primeras certificaciones en competencias digitales para el alumnado que titule en ESO y FP básica (certificado de iniciación), y el que termine FP de grado medio, superior y másteres, así como enseñanzas artísticas (todos con certificado de nivel intermedio). Este verano se desarrollará la orden que regule un conocimiento mayor y se harán pruebas piloto con una muestra de estudiantes.

Los profesores, por su parte, contarán con formación personalizada, que irá en aumento conforme avancen sus conocimientos para que aprovechen mejor el potencial de estas tecnologías en el aula. Los docentes suman 31.000 personas. En este proceso, explican desde la Xunta, «deseñaranse os itinerarios formativos necesarios, adaptados segundo os niveis e a situación persoal, para ir acadando os distintos niveis de desenvolvemento». Habrá cinco vías de acreditación: formación del profesorado y del reconocimiento de roles y funciones para los niveles avanzados; reconocimiento de títulos universitarios, prueba acreditativa (para la que el Ministerio de Educación y FP se comprometió a proporcionar una herramienta), observación del desarrollo y aplicación de rúbricas; y la presentación y evaluación de evidencias y méritos mediante convocatorias específicas.

En cuanto a las personas adultas, es decir, cualquier ciudadano, se prestará atención a la brecha de género, los colectivos vulnerables y las zonas rurales. En un primer momento se prevé certificar los conocimientos de unas 7.000 personas. Se trabajará, dicen en San Caetano, en la creación de la Rede Galega de Educación Dixital nas ensinanzas de Adultos, con la incorporación de medio centenar de centros, y se llevará formación específica a las enseñanzas pensadas para mayores de 55 años con bajo nivel de cualificación.

Para Román Rodríguez, este procedimiento mejorará «o acceso ao mercado laboral e reforzará este tipo de competencias e a capacitación no uso das novas tecnoloxías».