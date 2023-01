La Xunta pide la equiparación «real» de los titulados en enseñanzas artísticas

Los directores de las escuelas de arte y diseño de Galicia se reunieron ayer con los responsables de la consellería XUNTA | EUROPAPRESS

Equiparación «real» y no solo teórica entre los titulados en enseñanzas artísticas y los graduados universitarios. Esa es la principal reclamación que hace la Consellería de Educación al anteproyecto de ley de enseñanzas artísticas (por ahora es solo una base) que prepara el Gobierno central. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se reunió con su equipo y los directores de las escuelas de arte y diseño dependientes de la Xunta, y que son las principales destinatarias de la nueva normativa, para «analizar a posta en marcha de novas accións de impulso destas ensinanzas así como as repercusións da futura lei estatal de ensinanzas artísticas superiores que está tramitando o Goberno do Estado». Las escuelas gallegas afectadas son los conservatorios de danza y de música, las escuelas de arte y diseño (EASD), la de arte dramático (ESADg) y la de conservación y restauración de bienes culturales (Escrbcg)

Sobre la principal demanda gallega, Rodríguez recordó que a pesar de que las enseñanzas artísticas ya están «legalmente equiparadas» con las carreras universitarias, en la práctica se da «unha contradición e os alumnos atópanse con limitacións en asuntos como o acceso ás becas do propio Ministerio ou a doutorados». La propia Lomloe recoge específicamente esa igualdad entre titulaciones.

Otra de las indicaciones gallegas es que se «establezan sinerxías co ámbito universitario e que se cree un rexistro único de centros e universidades que imparten ensinanzas artísticas superiores», y que «todas as plataformas de rexistro de títulos se estruturen atendendo ao nivel de grao ou superior e non separando ensinanzas universitarias e non universitarias». Rodríguez resumió: «O obxectivo é poder operar nun marco común». El hecho de que haya dos ministerios implicados (Educación y Universidades) es un problema más en ese sentido, según apuntó Rodríguez.

Tras la reunión, se han enviado las aportaciones de los expertos al ministerio, pero desde Educación no son optimistas: achacan muchas prisas al Ministerio por sacar adelante «un texto de mínimos sen o respaldo dun grupo de traballo técnico» que canalice y debata las aportaciones del resto de administraciones. «É un escenario que nos preocupa. Sigue na senda na que lamentablemente xa nos ten acostumados, como sucedeu coa LOMLOE, a lei de Universidades ou a lei de FP».