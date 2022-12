Selectividad en Santiago Xoán A. Soler

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presentó una proposición no de ley en la comisión cuarta (la de Educación e Cultura) para presionar al Gobierno del Estado para que diseñe una selectividad homogénea y equiparable en todas las comunidades autónomas. Rechaza así el PP gallego la idea de una selectividad única, que reclaman desde Castilla y León y Madrid, pero se busca «un modelo de proba con vocación de permanencia no tempo e que garanta a equidade e a igualdade de oportunidades na totalidade do territorio de España».

Esta selectividad que quieren exige «o acordo nos contidos, nos criterios de corrección e a dificultade das probas» entre las diferentes comunidades autónomas. Ahora mismo, el Gobierno central impulsa una reforma de la selectividad (en Galicia su nombre oficial es ABAU, en otras comunidades es EVAU) para adaptarla a la nueva ley educativa, la Lomloe, mucho más competencial. Para ello se han creado grupos de trabajo y la Xunta estuvo representada en ellos.

Sin embargo, el PP gallego se queja de la comunidad no ha sido escuchada. Apunta que «en reiteradas ocasións a Xunta de Galicia estivo facendo achegas ao Ministerio de Educación para mellorar o modelo da nova proba da ABAU, ao entender que é precipitada, subxectiva e que non soluciona as desigualdades existentes entre alumnos das distintas comunidades autónomas» pero ante «a negativa do Goberno do Estado de atender ningunha das principais propostas autonómicas, a Xunta de Galicia vén de abandonar a mesa de traballo».