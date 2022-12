Imagen de archivo de estudiantes de secundaria y bachillerato entrando en su instituto, en A Coruña ANGEL MANSO

Adiós a las tres semanas perdidas de junio para los alumnos de ESO que hayan aprobado todo. La Consellería de Educación anuncia una rectificación en el calendario de las evaluaciones de ESO, lo que en la práctica supone que los últimos exámenes se harán a partir del 22 de junio, cuando se acaben las clases, y por tanto habrá clase «normal» hasta los últimos días. El curso pasado la tercera evaluación se celebró el 5 de junio y obligó a los alumnos con todo aprobado a permanecer en las aulas sin dar materia nueva, lo que generó malestar entre los padres y muchos más problemas que beneficios.

La decisión se debatirá este jueves en la mesa sectorial docente —Xunta y sindicatos— en Santiago. Según Educación, se hace para atender «as peticións da comunidade escolar, especialmente das familias, tras a experiencia derivada da Lomloe». La consellería explica que el ajuste de las evaluaciones el curso pasado vino dado por la decisión del Ministerio de Educación e FP «modificara o sistema a metade do curso».

Lo cierto es que parte de la responsabilidad es de la propia Xunta, que adelantó los exámenes de septiembre a junio de un año para otro, cuando se estaba saliendo de la pandemia y con una nueva ley en aplicación. La idea inicial de la Xunta no era mala: las clases se desarrollarían en junio con normalidad y entre los días 17 y 21 (variable según el calendario) habría exámenes de recuperación para los estudiantes de ESO con materias suspensas. Estaba claro que este período tan corto impediría a un alumno con varias asignaturas pendientes recuperar el curso (en septiembre ha habido aprobados de récord), y eso ya generó malestar entre las familias, especialmente las de alumnos con necesidades de apoyo educativo. Pero el curso 21/22 empezó con esta norma y en esas semanas iniciales el Gobierno advirtió que la ESO que dibuja la nueva ley no debería tener exámenes de recuperación: hay que hacer evaluación continua y si es continua, un alumno no puede recuperar el curso entero en un examen, da igual que sea en septiembre que en junio. En el debe del Ministerio de Educación y FP está, tras hacer el anuncio, haber aceptado cierta flexibilidad de la norma en ese primer año, porque obligados por la seguridad jurídica que debe amparar las acciones de los funcionarios, en noviembre ordenaron que desapareciesen sí o sí esos exámenes de recuperación.