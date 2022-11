Carmela López

Cumplió 21 años el pasado día 11 de abril y se muestra «muy feliz» porque pasará el verano investigando en el Instituto de Células Madre de Harvard. Manuel Rico Fernández San Silvestre (Ferrol, 2001) cursa tercero de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y es el único europeo que logró una beca que le permitirá ampliar su formación en el laboratorio del Massachusetts General Hospital, de la mano del prestigioso doctor Amar Sahay, un referente mundial en neurogénesis y neuroplasticidad.

—¿Cómo surgió la idea de solicitar esa beca?

—El año pasado ya había conseguido una beca de la Fundación Barrié y la Lousiana State University, gracias a la que estuve investigando en el grupo de Mónica Gestal. Tenía claro que este verano quería seguir formándome, me metí en Google y encontré estas becas en Harvard. Cubrí la solicitud y estuve a punto de no poder tramitarla, porque salí a correr y me encontré mal. En el hospital me diagnosticaron un neumotórax, pero pude regresar a casa el mismo día que se cerraba el plazo de las solicitudes y le di al clic del ordenador. Un mes después me llegó un correo comunicándome que estaba admitido.