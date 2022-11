El Movimiento Down en Galicia lleva casi 25 años reivindicando la importancia de la construcción de un modelo educativo inclusivo basado en los principios de calidad, equidad, flexibilidad y respeto a la diversidad, y luchando para que todo el alumnado acceda a la educación ordinaria y participe en igualdad de condiciones, contando con apoyos, modificando todo aquello que sea necesario, previniendo las distintas barreras y proponiendo soluciones a las mismas. El presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, indica de forma tajante que «la educación o es inclusiva o no es educación».