Que el certamen se desarrolle de forma activa, con la plataforma Kahoot, una especie de juego en la que los alumnos eligen las opciones correctas, es un aliciente para la participación de los estudiantes. Lo sabe Ramón Pasandín, profesor de Tecnoloxía en el IES de Monelos (A Coruña). Este docente considera que los menores no son conscientes de los riesgos si no se les indican: «Los alumnos no se dan cuenta y pinchan en todos los anuncios que les llegan cuando se descargan un archivo o un programa. Creen que saben mucho, pero de ciberseguridad no tienen ni idea». Por eso es tan importante formarles en clase, cree Pasandín, que destaca del programa de Telefónica que sobre todo les permite romper la rutina de aprendizaje y reforzar los conocimientos. Además, como apunta Javier Saco, les hace «reflexionar, que es algo que falta cuando se trata de redes sociales». Y es que con Ciberseguridade no cole no solo saben qué datos deben hacer públicos y cuáles no, sino que analizan otros muchos aspectos, desde el plagio de contenidos hasta la creación de una personalidad en las redes que el día de mañana les afecte para encontrar un trabajo o cómo detectar y parar el ciberacoso o burla a compañeros.

El programa de Telefónica también se desarrolla en colegios de primaria. Uno de ellos es el CEP Altamira, en Salceda de Caselas. Amparo Muñiz es una de las profesoras participantes, y destaca lo importante de esta primera aproximación a la ciberseguridad: «Se hace a través de juegos y les resulta mucho más atractivo que una charla. Además, les permite comprobar que no saben tanto como creían, y pueden reflexionar sobre ello». A ella, como profesora, también le sirve: «Nos ayuda a estar alerta», porque la ciberseguridad es sobre todo ser precavido.