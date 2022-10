ANGEL MANSO

De los ránkings de las universidades que hay en el mundo, tres son especialmente valorados: ARWU (o de Shanghái), THE (del suplemento universitario del periódico The Times) y QS, una escisión del anterior. Este miércoles se ha dado a conocer el británico THE y trae algo de esperanza para Galicia: la USC, la mejor de las tres universidades gallegas en el listado, ha mejorado ligeramente con respecto al curso pasado, aunque no llega al nivel del 2015; entonces estaba en los puestos 501-600 y ahora se sitúa en el 601-800 (a partir de los 200 primeros puestos, este tipo de ránkings establecen grupos de nivel y se colocan las universidades por orden alfabético). A las de A Coruña y Vigo les ha ido algo peor tras la pandemia y aún no se han recuperado, ya que pasaron del grupo 601-800 al de 1.001-1.200. Con todo, este estudio analiza y clasifica 2.325 universidades de todo el mundo, así que en cualquier caso los campus gallegos están por encima de la media.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El ránking lo lideran los campus estadounidenses y británicos, y como singularidad frente a los otros estudios importantes, el oro se lo lleva la británica Oxford, y no instituciones como Harvard (segunda), Stanford (cuarta) o el MIT (quinta); el también inglés Cambridge está en posiciones de podio, en el tercer lugar.

En España, son tres universidades catalanas las más destacadas: las de Barcelona (UB), Autónoma de Barcelona (UAB) y Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), que ocupan los puestos 182.º, 183º y 186º, respectivamente.