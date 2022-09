La Voz

El conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, aseguró este jueves que el curso escolar ha arrancado sin problemas en Galicia. Según dijo, cerca de 311.000 alumnos de infantil, primaria, bachillerato y ESO han comenzado las clases y aún no se dispone del dato definitivo en FP porque el plazo de matrícula se cerró este miércoles. Rodríguez explicó que se calcula que en ese caso serán entre 58.000 y 60.000 estudiantes.

«O máis significativo é manifestar un inicio de curso, despois dun momento, como soe ser habitual, de certo rifirrafe politico, que empeza cunha gran normalidade no conxunto», dijo Román Rodríguez, que descartó la implantación del coordinador de bienestar que propone la ley de protección a la infancia. «A verdade é que esa figura a desenvolveu un ministerio que non é un ministerio educativo e manifestou certo descoñecemento á hora de definir as funcións. De feito, en Galicia, dentro dos equipos de orientación e de convivencia, xa temos unha figura, un profesor específico, que fai un traballo idéntico», explicó el conselleiro.