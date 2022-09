Nico, en la fila para ir a clase Marcos Míguez

Más de 300.000 alumnos llegaron hoy a las aulas gallegas. Unos continuaban sus estudios y otros lo hacían por primera vez. Noa y Nico Martínez ejemplifican estas dos realidades. Como para todos los niños gallegos, hoy comenzaban para estos hermanos de Coirós (A Coruña) la rutina y los madrugones: arrancaba el curso escolar. A sus casi siete años, Noa ya sabía lo que la llegada de esta fecha suponía; empieza segundo de primaria en el CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos. Para Nico, de tres, era el primer día de colegio de toda su vida.

Este es el primer curso después de la pandemia. Quedan atrás las mascarillas, las distancias y las restricciones. Como novedad, entra en vigor la nueva ley educativa, la Lomloe, que obliga a cambiar los currículos y los libros en los cursos impares. A Noa y Nico esto no les afecta y, esta mañana, lo de estrenar ley era la última de sus preocupaciones. El pequeño de estos hermanos comienza primero de infantil y durante estas semanas él era el más ilusionado de los miembros de su familia porque, a pesar de que el año pasado iba a la guardería, ya quería pasar al «cole de mayores». Aunque en la cena de ayer, su silencio hizo dudar a Joanna y Rubén, sus padres, estaban seguros de que iría «contento y convencido». Y que no lloraría (spolier: no lloró). Para su hermana mayor, en cambio, las emociones eran distintas: «Non é que non estivera contenta, pero estaba nerviosa», cuenta Rubén. La explicación la da su madre: «Este ha sido el verano de su vida hasta el momento. Después de la pandemia, entre la playa, la piscina y alguna que otra fiesta ha disfrutado muchísimo. Ahora empieza el cole y sabe que toca esforzarse».

Marcos Míguez La mochila de Nico, preparada para su primer día MARCOS MÍGUEZ A las ocho de la mañana Noa se preparaba para salir de casa Marcos Míguez Nico y su madre antes de salir de casa Marcos Míguez La hermana mayor despidiéndose de su madre Marcos Míguez Nico en la escuela unitaria Marcos Míguez Noa se despidió de todos los miembros de su familia Marcos Míguez Noa de camino a la parada del autobús de la mano de su padre Marcos Míguez El hermano pequeño esperando para entrar a clase Marcos Míguez Noa subiendo al autobús escolar que la llevaría al colegio de Betanzos Primer día de colegio de Noa y Nico Marcos Míguez

Aún así, ambos confiaban en que los dos niños se levantarían con ganas de ir a clase y regresarían a casa con ganas de volver. Y así fue. La primera en hacerlo fue Noa, que entraba una hora antes que su hermano. Salió de la cama a las siete y media. El día anterior se concentró en preparar el material, y estaba inquieta por la dificultad del nuevo curso; esta mañana, en cambio, su principal desvelo era otro: «Se levantó bien nerviosilla y lo único que pensaba era en no perder el bus», cuenta Joanna. «Hoxe estaba máis convencida ao final», asegura Rubén, quien la acompañó a la parada en la que, a las 8.20, la recogió el autobús escolar. Hoy no dijo nada de que no quería ir, como hizo ayer. «Iba animada», añade Joanna.