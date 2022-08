Vivir en Forcarei, dormir fuera

«A tendencia leva tempo sendo á baixa, pero este ano especialmente. A media de novos ingresos adoitaba ser de entre 10 e 12», explica Javier Álvarez, que es vecino del municipio y profesor del centro desde hace 18 años. «O problema é que a xente moza non queda aquí. Eu penso que non é falta de oportunidades laborais porque incluso hai xente que traballa aquí no polígono pero vive en Pontevedra, Santiago, Lalín ou A Estrada e escolarizan aos fillos alá. Ao mellor vén un dos pais traballar e aproveita para comer coa súa familia de Forcarei, pero volta durmir á cidade. Neste caso o estar preto de núcleos máis grandes penso que prexudica a matriculación nos centros de ensino locais», comenta el maestro. En todo caso, la comunidad escolar tiene esperanzas de incrementar la matrícula para el curso 2023-2024. «Temos a escola infantil aquí ao lado e xa imos levando a conta. Para o seguinte curso deberían entrar máis de dez nenos», calcula.

Y después está el caso de Ferrol, que se repite en muchas ciudades y es la falta de niños y el difícil reparto de las pocas matrículas. La crisis demográfica hace mella desde hace años en la ciudad, como recoge desde la delegación ferrolana de La Voz Beatriz Abelairas. Una muestra clara es que los 21 colegios ofrecen 698 plazas para los niños de tres años que comienzan su etapa escolar el año que viene y solo se han solicitado 377. Sobran la mitad de los pupitres y aún así, en uno han tenido que aplicar el baremo, porque las preferencias de las familias se han polarizado. Para empezar este año se han incrementado las peticiones de matrícula en los dos centros rurales (Pazos y A Laxe), ya que son precisamente los que cuentan con más metros de zonas verdes o de parques en el exterior y eso es un elemento que se ha convertido en muy valioso tras la pandemia.