«La clave fue saber diferenciar mi material, hacerlo personal», confiesa Cabarcos. Para la segunda y tercera prueba, enmarcadas fuera del plano teórico, se inspiró en profesores que conocía o encontraba en redes sociales y que le aportaron «ideas creativas que pude utilizar tanto en el caso práctico como en la exposición final sobre la unidad didáctica».

Esta no era la primera vez que Estefanía se presentaba a una oposición. Ni la primera que la aprobaba con sobresaliente. «En el 2009 me estudié las de secundaria de inglés. Saqué una nota similar, un 9,02, y no obtuve plaza». En esta ocasión, los contratiempos eran todavía mayores porque «volver a convertirte en estudiante con niños saltando a tu alrededor, no es fácil». Aun así, cuenta que se formaba un ambiente muy sano cuando convertía su casa en una biblioteca en la que todos, grandes y pequeños, hacían sus deberes.