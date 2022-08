El sindicato CIG-Ensino se hizo eco de esta situación y exigió información por parte de la Xunta, que le contestó explicando que no hay demanda de esas plazas en los colegios y por tanto no se necesita ese profesorado. En primaria, Galicia solo se ofrece una lengua extranjera y es masivamente el Inglés. En otras comunidades se introduce una segunda lengua al final de la etapa, en quinto y sexto, pero no en Galicia; hay algunos centros que la ofrecen pero como materia de libre configuración en sexto. Hay que esperar a la ESO para poder tener opciones de un segundo idioma.

El colectivo de profesores afectados considera la situación muy injusta: «O máis grave e doloroso é saber que temos vacantes pero a consellería decide non dárnolas, facendo así que a impotencia se apodere de todo o colectivo». Defienden la implantación de la segunda lengua extranjera en mayor medida en primaria, entre otras cosas porque «está tendo moito éxito onde se imparte».