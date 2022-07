Clase de cocina en el CIFP Compostela. En Galicia hay muchos ciclos de FP que necesitan de profesores técnicos PACO RODRÍGUEZ

Este miércoles se celebró una Conferencia Sectorial de Educación —que reúne a ministerio y comunidades— y en el encuentro Jesús Álvarez, director xeral de Centros e Recursos Educativos, pidió fondos para hacer frente a los sobrecostes de convertir a los profesores técnicos de FP (de categoría funcionarial A2) en profesores de secundaria (categoría A1).

Según los cálculos hechos por la Xunta, esta equiparación salarial —se parte de la base de que dos personas haciendo el mismo trabajo tienen que cobrar lo mismo, y lo recoge la nueva ley, la Lomloe— supondrá un sobrecoste de casi 2,7 millones de euros. Y es que la equiparación salarial tiene carácter retroactivo, desde la aprobación de la Lomloe, en enero del 2021.

Eso sí, «o Goberno galego avalía positivamente esta integración do profesorado», pero a la vez lamenta que «unha vez máis, os cambios lexislativos non veñan acompañados dunha dotación orzamentaria para que as comunidades autónomas os poidan realizar».