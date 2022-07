En la Consellería de Educación no están cómodos con esta modalidad porque creen que hay mucha incertidumbre: «A día de hoxe non se sabe a ponderación que vai ter este bacharelato na ABAU nin están claras as saídas posteriores». Esto genera, dicen en la Xunta, «incertezas e descontento entre a comunidade educativa en xeral e, especialmente, entre o estudantado».

Poco conocido

Lo cierto es que este bachillerato apenas ha tenido publicidad, y solo sabían qué centros iban a impartirlo aquellos a los que les tocaba hacerlo, y poco más. Por tanto, hay cientos, sino miles, de gallegos que desconocen que en el 17% de los institutos con bachillerato se podrá cursar desde septiembre esta opción.