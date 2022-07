Imagen de archivo de estudiantes del ciclo de Artes Plásticas Cerámica Artística, en la escuela Ramón Falcón, en Lugo OSCAR CELA

Una de las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez ha sido la aportación complementaria de 100 euros mensuales para los beneficiarios de una beca del Ministerio de Educación y FP (MEFP). Estos, en Galicia, son 78.731, al menos esas son las solicitudes presentadas para el próximo curso.

La ayuda será de 100 euros para los meses de septiembre a diciembre, y aunque a lo largo de la tarde hubo cierta confusión, no se extenderá al año natural 2023 si no se aprueban los presupuestos de ese ejercicio. Desde el Ministerio de Educación se había avanzado que la aportación duraría todo el curso, y después se rectificó explicando que no puede haber compromiso en ese sentido si no hay presupuestos.

La cifra de beneficiarios supera el millón en España y por eso se ha preparado un crédito extraordinario de 400 millones de euros. Para poder obtenerla, el estudiante debe ser mayor de 16 años y beneficiario de beca en los estudios posobligatorios: FP de ciclo básico, medio y superior, bachillerato, universidad y estudios artísticos (tanto de artes plásticas y diseño como de música, danza, arte dramático o conservación del patrimonio) deportivas y de idiomas, entre otros.