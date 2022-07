El hecho de que los alumnos cursen dos años con ordenadores en primaria y después vuelvan a las libretas y libros de texto físicos no es menor. La parte más complicada del proceso, aprender a manejar las herramientas digitales, a buscar información y darle forma, ya la han aprendido. Por eso, volver al sistema tradicional supone un paso atrás en sus competencias digitales. Pero además, los alumnos con libro digital están acostumbrados a aprender con recursos más interactivos, que desaparecen cuando vuelven los libros de texto tradicionales; no gastan nada en libros, ya que el programa es totalmente gratuito para las familias; y no tienen que cargar con una mochila muy pesada.

Hasta final de la ESO

Por eso, los estudiantes de los colegios E-Dixgal de Monforte, Viveiro, Lalín y hasta Pontevedra, por ejemplo, tienen una enorme ventaja con respecto a los demás. En algunos casos incluso podrán seguir con ordenadores portátiles hasta que terminen la ESO.