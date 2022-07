Londres ANDY RAIN | EFE

Unos 500 estudiantes que este año terminaron primero y segundo de bachillerato esperaban contar con un verano inolvidable aprendiendo idiomas, con viajes a Canadá, el Reino Unido, Francia y Portugal, pero la Consellería de Educación acabó suspendiendo el programa a prácticamente todos los alumnos tras quedar desierta la prestación del servicio. La noticia ha caído como un jarro de agua fría a las familias, que han visto truncados sus planes; algunas acusan a la Xunta de falta de previsión y de darles muy poca información.

La convocatoria de estos viajes, que se suspendieron durante la pandemia, volvió el pasado enero. Los estudiantes comenzaron los trámites y se presentaron unos 1.500 candidatos en las diferentes modalidades y cursos. Según explican desde Educación, se puso en marcha «ata o último minuto todos os recursos contemplados na lexislación para manter o programa. Pero debido á conxuntura actual, marcada pola alza dos prezos dos combustibles e as materias primas, así como á redución da oferta formativa e de familias anfitrioas no destino, a convocatoria aberta ás empresas para optar á prestación deste servizo quedou finalmente deserta, impedindo así a realización das estadías este verán». Se intentó todo, dicen en San Caetano, incluso «dous procesos de contratación, o segundo deles cun incremento do 20% no importe».

Las familias se sienten dolidas porque creen que Educación «tuvo tiempo de sobra para reaccionar», dice Ángeles Gómez, una de las perjudicadas, que habla de burla hacia los ilusionados estudiantes. Explica que la Xunta no les alertó de lo que estaba ocurriendo, y por mucho que llamaban desde mayo —cuando se publicó la lista de admitidos— para obtener información sobre el viaje, solo les daban largas. Fue el 27 de junio cuando se anunció la suspensión de los viajes sin más explicaciones.