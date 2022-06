—¿Qué es la «cuidadanía»?

—Extender esta ética del cuidado: en uno mismo, en los otros y en el planeta. Y, ojo, yo no hablo de «cuidar» el planeta sino de parar lo que estamos haciendo, que es poner las condiciones para extinguirnos. Al planeta sin nosotros le va a ir genial, como ya le fue genial.

—Siempre habla de dos conceptos: excelencia y equidad.

—Es que lo son. No le puedes dar lo mismo a todo el mundo, y hay que conseguir que el alumno no compita con los demás, sino consigo mismo. A mí me gusta mucho el golf y me permite precisamente esto. Yo soy muy mala, y hasta cuando tenía un hándicap 37 iba a jugar con un amigo que era muy bueno, tenía un 4. Y yo tomaba nota de sus golpes y él de los míos; yo salía ganando claro porque él me decía «Nely, pones fatal el pie, gira así, haz esto...» y ahí estábamos los dos, jugando juntos pero no uno contra otro, sino cada uno consigo mismo para hacerlo mejor cada vez. Cooperación y excelencia.