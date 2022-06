lucía rey

A las diez de la mañana de este martes, en el IES Vilar Ponte, de Viveiro, 256 chavales deberán dejar a un lado los nervios acumulados durante las últimas semanas para centrarse en resolver las preguntas del examen de Historia de España que marcará el inicio de la convocatoria de junio de la ABAU (avaliación do bacharelato para o acceso á universidade), la temida selectividad. «Después de dos años de pandemia hay muchos nervios a la hora de prepararla, porque los cursos han sido raros, los contenidos han sido escasos, las evaluaciones no han sido complicadas y no sabes qué jugada te puede hacer la selectividad», explica Ana Chaves Cantillo, viveirense de 18 años que espera conseguir una puntuación que le permita estudiar Enfermería. Su otra opción es un ciclo de FP. «Fui por ciencias y me gustaría hacer algo de la rama sanitaria», señala.