La historia de María, como la de muchos jóvenes de su edad con TEA, es complicada. A los 16 y 17 años, María estuvo yendo al psicólogo, que le diagnosticó ansiedad y depresión, Fue cuando llegó a la universidad cuando le dijeron que tal vez lo suyo fuese otra cosa. Entonces, con el diagnóstico correcto, acudió a un especialista en TEA y cambió totalmente su vida.

Hipersensilidad

Su experiencia y funcionalidad social le permite entender qué pretenden las familias que piden la jornada reducida para cierto tipo de alumnos: «En primero de ESO no me relacionaba con mis compañeros porque el autismo es muy selectivo, cualquier interacción con otras personas es agotadora, tu batería social está caput y no puedes hacer nada más», reconoce. Ella cree que en esos momentos «necesitas un respiro». No se trata de algo continuo, ya que defiende ir a clase como parte de la normalización de la presencia de personas con TEA en la sociedad, pero sí aboga por la flexibilización: «Yo tengo hipersensibilidad a los ruidos y la luz, y sufría bastante. Ahora me sé regular, pero en la adolescencia era mucho más difícil, a veces imposible».