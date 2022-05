«Valoro el proceso, la implicación de los chavales y su contacto con los problemas reales» decía el profesor del equipo ganador, que recibió los aplausos de los docentes del IES Rosalía de Castro, de Santiago, al que ganaron en una de las semifinales. Y es que los alumnos —de ESO— aprendieron a «trabajar en equipo, repensar las soluciones, volver a probar», en palabras de Antón Alonso, docente del equipo que quedó de segundo.

Competición muy reñida

Eso no quita para que la competición fuese reñida, especialmente la segunda semifinal, con un apretado resultado entre tres equipos de A Coruña, Santiago y Vigo. De hecho, el IES de Teis se quedó a menos de dos segundos (del tiempo total de tres minutos) de pasar a la final, ya que empató en número de fuegos apagados con el Santa María del Mar. Los estudiantes vigueses reconocían después que «manejar un dron, mantenerlo estable, es muy difícil», pero a la vez admitían que no sentían una gran pena. Como tampoco los ganadores se lo esperaban: «Ni en sueños», aseguraba uno de los alumnos de tercero del centro coruñés. Para ellos el secreto fue «resistir», no dejarse vencer. Porque el Santa María del Mar empezó la semifinal arrancando de último, igual que en la final, pero en esta el dron de la Grande Obra se quedó sin combustible a falta de un minuto. En las gradas, el grueso del público iba con el equipo ganador, que jugaba en casa, y eso se notaba, aunque hubo aplausos para todos.