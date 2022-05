«Hay que cambiar la forma de enseñar y ahora habrá tiempo para poder hacerlo»

Francisco Luna, miembro del Consejo Escolar del Estado, en Mariñán S. C.

Francisco Luna Arcos (País Vasco, 1959) es uno de los doce profesionales de reconocido prestigio del Consejo Escolar del Estado. Este profesor de Lengua de secundaria también ha sido director del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa ISEI-IVEI y colaborador durante veinte años de Cuadernos de Pedagogía. Hoy está en el Consejo Social de la Universidad del País Vasco.

Luna acudió este fin de semana al Pazo de Mariñán, en Bergondo para hablar de los nuevos currículos, de los que ha sido uno de sus redactores, a los directivos de colegios de primaria gallegos asociados en Fegadicep.

Defensor a ultranza del aprendizaje por competencias, recalca que este enfoque «es incompatible con una sobreabundancia de contenido. Hay que saber menos cosas pero saberlas mejor». Y cita una de las máximas de PISA, con aire de trabalenguas: no es suficiente con saber cosas, hay que saber hacer cosas con lo que se sabe. Por eso, agradece a las comunidades autónomas que han resistido la tentación «de agrandar en exceso el currículo», especialmente aquellas con lengua propia, como el País Vasco, Cataluña o Comunidad Valenciana. No quiso incluir a Galicia porque, ya avisó al principio, no está al tanto de la normativa gallega.