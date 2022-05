El curso empieza para todos en Galicia el jueves 8 de septiembre

Imagen de archivo de un primer día de clase en Vigo Oscar Vázquez

Todos los alumnos no universitarios, de infantil a bachillerato pasando por ESO, FP así como por escuelas de idiomas, artes y diseño comenzarán las clases del curso 2022/23 el día 8 de septiembre, que es jueves, según el borrador de la orden de la consellería. Esta es la primera vez que en Galicia se unifican las fechas de inicio de todas las etapas, y eso se debe a la desaparición de los exámenes extraordinarios, que se celebraban tradicionalmente en septiembre y afectaban a ESO y bachillerato. Ahora, de hecho, ni siquiera los habrá, aunque una especie de «globales» en junio: la sesión de evaluación ordinaria en ESO y primero de bachillerato se realizará a partir del 5 de junio; en la ESO se le denomina «sesión de avaliación previa á avaliación final do alumnado», aceptando que la Lomloe no permite exámenes de recuperación en ESO (en bachillerato sí, y las pruebas serán del 19 al 21 de junio).

El fin de las clases será para todos menos para los centros de educación especial el día 21 de junio, miércoles, en el que sí habrá clase. En el caso de las enseñanzas de régimen especial (diseño, idiomas, música, arte dramático o conservación, por ejemplo) el curso terminará el 30 de junio del 2023. Obviamente, los alumnos de segundo de bachillerato, que empiezan el 8 de septiembre como los demás, tienen un calendario diferente adaptado a la selectividad, que suele ser a principios de junio.

En cuanto a las vacaciones durante el curso, quedarán así: Navidad, del 23 de diciembre (viernes) al 6 de enero (viernes), ambos incluidos, por lo que las clases volverán el 9 de enero; Carnaval, del 20 a 22 de febrero (incluidos); y Semana Santa, del 3 al 10 de abril, incluidos los dos días.