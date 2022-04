Los satélites escolares ya bajaron del cielo

Imagen del equipo del colegio Las Acacias-Montecastelo, de Vigo, ganador de la fase gallega del certamen Cansat ARXINA

El aeródromo de As Rozas, en Lugo, acogió la final autonómica de Cansat, el certamen de Esero (la división educativa de la Agencia Especial Europea) por el que alumnos de ESO, bachillerato y FP construyen pequeños satélites. Estos deben tener el tamaño de una lata de refrescos y son lanzados a unos 500 metros de altitud por drones, y que al caer deben ir midiendo presión, temperatura y humedad como misión principal; los estudiantes deben diseñar además una misión secundaria, que se les deja a su criterio. En Galicia este año participaron 70 escolares de 8 centros educativos: CPI Poeta Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro), IES Breamo (Pontedeume), IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo, IES Rafael Dieste (A Coruña), IES Eusebio da Guarda (A Coruña), IES Ramón Caamaño (Muxía), IES Aquis Celenis (Caldas de Reis) y el colegio As Acacias-Montecastelo (Vigo).

El ganador del certamen fue el satélite del colegio Las Acacias-Montecastelo, de Vigo, que representará a Galicia en la final estatal. Les entregó el premio la directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, y el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, en representación de la Xunta de Galicia.

El jurado valora el trabajo con diferentes porcentajes: logro técnico, 35%, por la complejidad y el comportamiento técnico del satélite; valor científico, 35%, «si las mediciones se realizan con una finalidad científica clara y bien fundada» y según el «nivel de comprensión de los principios específicos que subyacen al proyecto»; un 20% va para las competencias profesionales, es decir, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la comunicación; y finalmente un 10% es la divulgación del proyecto a través de las redes sociales, páginas web, blogs, presentaciones, materiales promocionales y cobertura en los medios de comunicación.