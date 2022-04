La Barrié beca un verano de investigación en EE.UU. y Londres a siete jóvenes universitarios

Por su parte, Mariña Neira viajará a Londres este verano, aunque todavía no sabe a qué departamento exacto del área de inmunología del University College. Ella estudia 3.º de Bioquímica y ya intentó el año pasado conseguir esta beca: «Como el año pasado no la conseguí, este año no me había hecho ilusiones», reconoce. Ahora espera que la experiencia le sirva para decidir su futuro: «Mi idea es seguir hacia la investigación, con un máster en farmacología —explica la joven coruñesa— pero después no sé si optaré por el doctorado y la investigación en universidades o por el sector privado».