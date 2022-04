La flexibilidad para dejar pasar de curso por la pandemia ya se nota en las aulas de Galicia

Algo muy parecido opina Euloxio Santos, director del IES Politécnico de Vigo. Este centro es muy interesante para analizar el cambio de etapa, porque es el instituto de referencia en artes plásticas de la ciudad: «Temos dous grupos de bacharelato de ciencias e cinco de arte», resume gráficamente Santos. Esto supone que «recibimos alumnos de moitos centros» y por eso notaron mucho lo que ha supuesto la pandemia. «Da xente que veu nestes anos —generaliza Santos— notamos un baixón do rendemento e dos resultados académicos». Y puntualiza que eso se reflejó el curso pasado sobre todo en los de primero: «Nos de segundo non se notou porque xa estaban no centro no primeiro ano da pandemia». En el Politécnico vigués se puso en marcha el curso pasado (el 20/21) un programa de refuerzos en ESO para ayudar a quienes se quedaron descolgados durante el confinamiento o quienes pasaron con materias pendientes: «Tivemos persoal polas tardes, e redución dos grupos», comenta el director del centro, y por eso pudieron contener en gran medida la disminución del aprendizaje en los grupos más vulnerables.

Brecha digital

La actuación rápida resultó fundamental para los estudiantes con más problemas. En un colegio concertado de Santiago, el San José de Cluny, se luchó desde el 13 de marzo para evitar la brecha digital. María Lavandeira, su directora pedagógica, reconoce que esta existe y tiene muchas caras: «Hubo quien no tenía ni ordenador ni internet para conectarse, pero también muchos que solo tenían un ordenador para varios hermanos. Nosotros actuamos lo más rápido posible repartiendo los ordenadores de la biblioteca y todas las tabletas que teníamos en el centro, y el ayuntamiento nos ayudó con las conexiones a internet». Aún así, y con una tasa de repetición prepandemia del 7,89% en toda la ESO, en el curso del confinamiento hubo un 5% de estudiantes que se quedaron en el curso. Fueron los «más vulnerables de los vulnerables», dice la profesora. La respuesta que tuvo el centro ante la pandemia fue tan rápida que enseguida las clases se desarrollaron más o menos con normalidad, lo que se transformó en un aumento de matrícula en ESO al septiembre siguiente: «Supongo que las familias apreciaron que estábamos muy preparados para la enseñanza telemática e híbrida».