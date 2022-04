El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acudió al primer día de los exámenes de la oposición en junio del 2021, después de un año de espera por el covid Xoán A. Soler

El Gobierno ha aprobado el real decreto para reducir la temporalidad del empleo público en Educación que tendrá repercusiones en Galicia, aunque pocas y no antes del 2023. Según el citado documento del Ministerio de Educación y FP, los profesores interinos tendrán tres opciones para hacerse funcionarios: participar en unas oposiciones «normales», abiertas también a nuevos aspirantes, que en Galicia ya están convocadas para junio de este año; examinarse en unas oposiciones «especiales», más fáciles de aprobar para quien trabaja, y que en Galicia al menos hasta junio del 2023 no se celebrarán; y, finalmente, presentarse a un concurso de méritos, sin examen, que para los gallegos será en el último trimestre de este año.

La normativa estatal ha sufrido un cambio importante durante su tramitación, después de la revisión del Consejo de Estado. En esta se indica que las plazas que van a las oposiciones llamadas transitorias —y que consisten en un examen más fácil de aprobar para quienes trabajen— no se pueden mezclar con los puestos de reposición —es decir, de jubilaciones y fallecimientos— como sí pretendía el Ministerio de Educación y FP. ¿Qué supone para Galicia? Este año, nada. En el 2023 o en el 2024, ya que hay dos años para hacerlo, la Consellería de Educación tiene que convocar dos oposiciones diferentes: una para las plazas de los jubilados, que suelen ser de 1.000 al año; y otra para estas plazas, que hoy está cifradas en 115 y no serán muchas más, que son de estabilización.

Como se ve, habrá dos procesos en Galicia para la estabilización: el que se celebra a finales de este año, y que supone 1.101 plazas ocupadas ininterrumpidamente por interinos desde el 1 de enero del 2016 (que tendrá mínimas correcciones en la próxima reunión de sindicatos y Xunta), y las 115 para plazas en las mismas condiciones pero desde el 1 de enero del 2018. En este primer grupo no habrá examen, solo concurso de méritos (se valorará experiencia y formación), y en el segundo grupo (las citadas 115) sí habrá prueba de oposición, pero al contrario de lo que ocurre este año el participante no tiene que aprobar los dos exámenes, ni preparar varias programaciones, lo que en la práctica da ventaja a los interinos frente a los opositores, ya que las horas de estudio no tienen tanta importancia.