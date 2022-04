Protesta por la eliminación de la asignatura optativa de Filosofía en 4.º de ESO con la Lomloe Plataforma en Defensa de la Filosofía

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció esta mañana que su departamento diseñará una materia de Filosofía para la ESO. Será una asignatura optativa, como ha existido esta ahora, y nace para cubrir el hueco que ha dejado la nueva ley, Lomloe, y sus currículos. La ministra del ramo, Pilar Alegría, asegura que los contenidos de la filosofía de ESO se ofrecen en la materia obligatoria de Valores Éticos y Cívicos, y esta formación se completa con los dos años de filosofía en bachillerato.

Pero para Rodríguez la oferta del ministerio es insuficiente. De hecho, cree que «a publicación da parte estatal dos textos constata a devaluación da cultura do esforzo e racha coa igualdade de oportunidades e co papel da educación como ascensor social». En este contexto es en el que se enmarca la materia de Filosofía en ESO o la ampliación de la historia de España anterior a 1812 en el temario de 2.º de bachillerato, así como el refuerzo de contenidos académicos vinculados a las competencias STEM. «O obxectivo é formar cidadáns críticos, libres e que non sexan manipulables», señaló el conselleiro en una entrevista en la Radio Galega.

En el caso de la filosofía en la secundaria obligatoria, la decisión gallega se suma a la de otras comunidades, como Madrid, Cantabria, Aragón, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, que anunciaron que propondrán una materia como optativa (en el caso de Cantabria son dos) bien en tercero o cuarto.