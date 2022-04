La segunda peculiaridad es que el cambio en el número de plazas (de 5 a 4,5) puede tener un defecto de forma. Y es que la anterior directora del centro está en comisión de servicios en la Xunta y la nueva responsable no solicitó esa plaza completa, sino que la «partió» en dos. Se hizo además rectificando la primera petición: «La resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se adxudican definitivamente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/2022, non modifica a resolución provisional, senón que seguen a figurar 3 funcionarias en prácticas e 1 funcionaria interina [a la que podría optar González]. Despois, en lugar do quinto docente de danza contemporánea que se leva solicitando desde 2014-15, adxudicouse ao departamento unha vacante en media xornada e outra media xornada para o departamento de danza clásica». Esto dice el escrito del departamento de danza contemporánea de Lugo que se presenta ante la Xunta para protestar por la situación.

Pero hasta que se resuelva el caso, la citada plaza ya no es un puesto a tiempo completo a fecha de 30 de septiembre del año pasado, como exige la normativa gallega.