Galicia no está nada conforme con el currículo de bachillerato —que detalla las enseñanzas mínimas y las materias estatales— que aprobó ayer el Consejo de Ministros en el desarrollo de la nueva ley, la Lomloe, y que comenzará a aplicarse el próximo septiembre en primero, y en septiembre del 2023 para segundo. La Xunta ya prepara medidas, la primera es ampliar el período de la historia de España que estudiarán los alumnos de segundo de bachillerato. Frente a la propuesta estatal de comenzar la materia en 1812, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció que «vai reforzar os contidos humanísticos nos currículos educativos coa incorporación da Historia anterior a 1812, cuestión que o Goberno do Estado obviou e que a Xunta considera fundamental no desenvolvemento académico do alumnado». No aclara si esta ampliación del temario llegará a la prehistoria, como ocurre ahora con la Lomce en vigor. Galicia puede hacer un añadido importante, ya que decide el 50 % del temario de todas las asignaturas al ser una comunidad con lengua propia (el resto de territorios diseñan el 40 %).

En una intervención en el Parlamento, Rodríguez defendió la importancia de la formación humanística, elemental para «formar cidadáns libres, críticos e con capacidade analítica, fronte ao tanto dá e o facilismo que promove o Goberno do Estado».

Y es que en el currículo de bachillerato, además de permitir titular con una materia suspensa en determinados casos, se contempla la opción de completar la etapa en tres años sin penalizaciones, aunque también con ciertas condiciones.