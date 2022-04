Ir a selectividad con una suspensa, pero en condiciones muy concretas

Uno de los anuncios más polémicos es que se podrá titular con una asignatura suspensa. Pero eso no significa que el alumno puede apartar una materia, ya que se deben cumplir unas condiciones muy concretas: el equipo docente en su conjunto debe considerar que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título; que no se haya producido una inasistencia a clase continuada y no justificada; que se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria; que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa (incluida la suspensa) sea igual o superior a cinco.

Las dudas del bachillerato general Sara Carreira

Poco se sabe de qué institutos gallegos ofrecerán la opción general

La Consellería de Educación aún no ha comunicado qué institutos ofrecerán el bachillerato general, a pesar de que ya se cerró el período de inscripciones en los centros. Desde San Caetano se achaca el retraso a la lentitud de los trámites estatales, necesarios para completar los gallegos.