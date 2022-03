Imagen de archivo de la entrega de notas a los alumnos de ESO en el IES Laxeiro, de Lalín miguel souto

El anuncio de que el nuevo currículo de ESO carecerá de calificaciones numéricas ha supuesto un pequeño terremoto social, pero sigue las recomendaciones de dos organismos internacionales muy diferentes entre sí: la Unesco, que en su informe de este mes Reimaginando la educación dice que «la educación de las personas no debería fomentar la competitividad y mucho menos la comparación entre iguales. De ahí que un sistema de evaluación del aprendizaje basado en las calificaciones numéricas no sea el ideal para construir un futuro de personas plenas»; y la OCDE, que a partir de su Informe PISA en 2012 indicaba que «pocos países y economías comparten los mismos esquemas de calificaciones; de hecho escuelas dentro del mismo país pueden calificar de manera diferente», y decía haber notado «de manera más preocupante, que escuelas y profesores sistemáticamente recompensan ciertas características de los estudiantes que no se encuentran asociadas con el aprendizaje».

Y si hay que poner nota, el informe que analiza el rendimiento de los alumnos de 15 años de 80 países y economías cree que puede haber un mal menor: «Varios análisis sugieren que los países y las economías que tienen un sistema de calificaciones con un número limitado de valores y utilizan calificativos que se refieren a categorías claras de rendimientos (por ejemplo, «suficiente», «bueno», «muy bueno», «excelente») pueden diferenciar mejor el desempeño relativo de los estudiantes.

El cambio

El Gobierno sigue esta tendencia cuando ha decidido eliminar los dígitos en las notas finales de primaria y secundaria y las ha sustituido por insuficiente (para todas las calificaciones negativas), aprobado, bien, notable y sobresaliente. De hecho, fue la Lomce (ley Wert, en el 2013) la que recuperó las cifras para primaria, cuando ya estaban desterradas.