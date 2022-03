Promoción

Es uno de los asuntos más polémicos, porque no hay una limitación de suspensos para repetir. Con la antigua ley, la Lomce, un estudiante no podía dejar Lengua (o Lingua) y Matemáticas a la vez si quería pasar de curso; ahora eso no importa. Será la junta de evaluación a final de curso, es decir, todos los profesores, los que decidan de forma colegiada si un alumno debe permanecer un año más en ese curso. Solo lo hará si las ventajas superan los inconvenientes. Hasta ahora, uno de cada tres estudiantes llegaba a cuarto de ESO con al menos un año más del reglamentario. Y la mayor parte son alumnos vulnerables.

Eso no quiere decir, según el currículo, que haya aprobado general. Supone que en el momento en que se detecta un problema en el alumno, el centro tiene que intervenir con los programas de refuerzo que necesita. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar más horas de profesores o el desdoble de las clases? En el Ministerio de Educación recuerdan que hay una inyección de dinero europeo y que es cada comunidad la que tiene que decidir cuánto destina a la equidad de su educación. Si no hay medidas correctivas a lo largo del curso, no será fácil que un claustro defienda la repetición del estudiante.