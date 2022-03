«Él me animó mucho al ver cómo logré aprobar en solo cuatro meses. Y yo, a medida que iba estudiando, me daba cuenta de que me gustaba cada vez más», recuerda. Por aquel entonces, lo que Rubén ya tenía claro era que quería ser profesor. Así que el siguiente paso fue acceder a la prueba libre de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Pero entonces se le planteó un problema: en la zona donde vive, en Tapia de Casariego, en el occidente asturiano, no había profesores para todas las especialidades. Así que no pudo examinarse. Fue entonces cuando se planteó la posibilidad de matricularse en un grado superior de Educación Infantil. El más cercano en su comunidad estaba en Avilés, a unos 90 kilómetros de su casa. Más cerca, a apenas 15, estaba Ribadeo donde ahora está a punto de terminar el segundo trimestre del curso y donde se siente totalmente integrado entre sus 23 compañeros, 21 mujeres y tres hombres, con él.

«Aínda que existe un cambio de tendencia, na formación profesional percíbese claramente o sesgo de xénero que se establece dependendo da oferta formativa», explica el equipo directivo del Porta da Auga. Desde el centro ribadense consideran muy positivo el hecho de normalizar la presencia del sexo masculino en enseñanzas que todavía hoy se consideran propias de mujeres, al estar vinculadas a los cuidados y a la infancia. «Se a isto engadimos a condición de que Rubén pertenece á etnia xitana, axuda máis a rachar cos estereotipos. Son necesarios este tipo de exemplos para ir abrindo a porta ao cambio e a que cada vez máis rapaces se animen a tomar esta decisión», reflexionan.