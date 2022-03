Autobús de transporte escolar en O Barco

La agrupación de familias gallegas Anpas Galegas ha solicitado una reunión con el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, para abordar la situación de los alumnos de bachillerato y FP que estudian en una localidad diferente a la de su residencia.

El problema es que estos alumnos no tienen derecho a transporte escolar gratis, ya que estudian en una etapa no obligatoria. Pero entienden que es una discriminación injustificable en una comunidad que presume de tener equidad en su escuela entre las zonas urbanas y rurales. Un estudiante de bachillerato en la ciudad no tiene un gasto extra para acudir al instituto, o como mucho es un pequeño desembolso en el bus urbano, subvencionado por el municipio; pero si vive en el entorno rural y en su localidad no hay instituto, está abocado a coger un bus interurbano. Puede optar al transporte escolar si existe en su zona y tiene plazas libres, pero si no se da el caso, es la familia la que tiene que costear el transporte. Algunos concellos habilitan partidas para ayudar a los jóvenes, pero es una medida no generalizada.

«Temos un problema importante de vertebración do territorio no que se refire a transporte público e tamén estrutural do ensino e iso afecta directamente ao alumnado de Bacharelato e FP», dicen en Anpas Galegas. No es un problema nuevo, pero sí creen que cada año se agrava más porque «a mocidade rural está vendo de lonxe como se abren posibilidades de traballo e formación en FP e bacharelato que para elas quedan a unha distancia insuperable porque o transporte galego non está á altura das necesidades actuais, pero tamén porque non se lles recoñecen os dereitos que permitirían salvar a diferenza de opcións reais que manteñen coa mocidade urbana». Aunque, recalcan, «todas as nenas e nenos galegos teñen os mesmos dereitos e por tanto, teñen que estar nas mesmas condicións de igualdade».