El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acudió este miércoles al instituto de FP (CIFP) Politécnico de Lugo a visitar la nueva ala del ciclo de Madeira, y hecha íntegramente en este material, y aprovechó el recorrido por las instalaciones para hablar de las novedades de su departamento, que sigue de cerca la evolución del covid en los colegios. Preguntado por los periodistas sobre cuándo se quitarán las máscaras en los colegios, no pudo reprimir un «ogallá canto antes», que comparte toda la comunidad educativa. Pero añadió que «é unha decisión que teñen que tomar as autoridades sanitarias». Además, recordó que «a prudencia é moi importante» cuando se habla de tomar medidas de este tipo.

Eso sí, cree que la caída de casos hace vislumbrar un nuevo escenario: «Estamos en 1.600 casos, unha caída enorme comparado con hai un mes». Y apuntó un hecho importante: «A partir do sábado, pola nova xestión dos contactos estreitos [que no deben hacer cuarentena al margen de cuál sea su pauta de vacunación] non haberá máis peches de aulas» porque al desaparecer los confinamientos los cierres de clase no tienen sentido.

Los casos activos en la escuela gallega caen un 40% y no hay aulas cerradas

Los casos activos de covid-19 en centros educativos de Galicia continúan en descenso y llegan a los 1.603 en los centros educativos, y eso son 1.060 menos que los 2.663 contabilizados el último miércoles de febrero, lo que constituye una caída del 39,8%. En las escuelas infantiles se ha pasado de los 344 a 255, que constituyen 89 menos que hace una semana, también con descensos en las siete áreas sanitarias.