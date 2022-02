Ya hay fechas para la selectividad del 2022 en Galicia: 7, 8 y 9 de junio la voz

Curiosamente, el primer año de selectividad covid no ocurrió esto, y en Galicia hubo un porcentaje de aprobados muy bajo, no llegó al 89%. También tiene una explicación. En el curso 2019/20 se aplicó una política de aprobados muy amplia, porque los alumnos llegaban de tres meses de confinamientos. Muchos no tenían clases regulares, otros sufrían problemas con internet... El Ministerio de Educación y FP ordenó a las comunidades que se aplicasen criterios flexibles para las notas con el fin de que los estudiantes más vulnerables no se viesen afectados. Es decir, aprobaron muchos más, incluso aquellos que en condiciones normales no pasarían de curso o al menos no lo harían en mayo. A la selectividad llegaron casi 14.500 estudiantes en Galicia cuando lo normal es superar levemente los 11.000. Para tener un «apto» en selectividad el alumno puede sacar un 4 de media en los 5 exámenes obligatorios, pero si esa es su nota ha de compensarlo con una media en el bachillerato que ronde el 6. En julio del 20 (ese año se atrasó la selectividad) muchos sacaron un 4 en la ABAU pero apenas pasaron el bachillerato con un 5 y por tanto suspendieron finalmente la prueba.