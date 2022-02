Manifestación de la Plataforma Mas Plurales en Ourense ABRALDES

Las familias de la escuela concertada gallega agrupadas en Congapa (Confederación Galega de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos) reclaman a la Xunta que amplíe el concierto educativo a la enseñanza de bachillerato.

La confederación ha iniciado una campaña en change.org en la que explica «en Galicia cerca do 30% dos alumnos estudan en centros concertados, e en bacharelato habendo aproximadamente preto de 33.000 alumnos, 5.000 fano en centros privados concertados. Nesta etapa non existe concerto educativo o que supón para as familias un gasto na educación, por fillo e curso, de máis de 3.000 euros». Por eso, son muchas «as familias que se ven obrigadas a que os seus fillos, unha vez finalizada a ESO abandonen por motivos económicos o centro educativo no que se formaron a nivel persoal e académico ao longo de todas as demais etapas educativas». Es decir, son «familias que non poden ou teñen dificultades para elixir libremente o centro no que estudan os seus fillos. Familias que teñen unha situación económica, social e familiar similares cas que se poden atopar entre as familias que acoden aos colexios de titularidade pública».

El colectivo señala que no tiene lógica que Galicia se aparte de la tendencia general, cuando «con motivo das mobilizacións levadas a cabo pola Plataforma Más Plurales en defensa da educación concertada, partidos políticos como Ciudadanos, Vox ou Partido Popular expresaron o seu total apoio ao este modelo educativo» y el PP «nas duas últimas convocatorias electorais para as eleccións xerais, levaba no seu programa electoral estender o concerto educativo tamén a etapa de bacharelato». Y de hecho, insisten, «presentaron en todos os concellos de Galicia nos que teñen representación, unha moción de apoio a concertada, pola que entre outras cuestións, ínstase no seu punto número catro: estender a gratuidade ás etapas post obrigatorias: bacharelato e FP e configurar a etapa de educacion infantil de 0-3 anos coma unha etapa voluntaria e gratuíta».