El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, (quinto por la derecha) y el secretario xeral de Educación de la consellería, José Luis Mira (quinto por la izquierda) recibieron a los exalumnos de FP galardonados por el ministerio XOAN A. SOLER

Galicia ha triunfado en los Premios Nacionales de FP superior, al llevarse 13 de los 78 premios en concurso, que supone el 17% del total cuando el alumnado es solo el 6%. Estos premios se corresponde a las convocatorias de tres años: del 2017 al 2019; en cada curso hay 26 galardones, uno por familia profesional. Estos premios valoran no solo el rendimiento académico de los estudiantes, ya que se tiene en cuenta la nota media del expediente y se completa con la puntuación de otros méritos académicos o profesionales, todo ello relacionado con la familia profesional de la titulación del candidato.

Cada alumno premiado recibirá 1.200 euros y recibirá además un diploma acreditativo de la concesión de dicho premio, que se anotará en su expediente académico.

Los galardonados fueron recibidos por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien los felicitó porque «a vosa vitoria é un reflexo do talento, da dedicación e do esforzo que amosades en cada un dos vosos proxectos, así como un orgullo para todos nós». Rodríguez no desaprovechó la oportunidad de destacar el nivel de enseñanza de la FP gallega, que «é sinónimo de calidade e de empregabilidade».