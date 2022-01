Profesores gallegos en un acto organizado por los diez años del CAFI, la red de formación permanente de los maestros PACO RODRÍGUEZ

El Ministerio de Educación y FP presentó este jueves a las comunidades autónomas y a los sindicatos las claves de su reforma de la profesión docente, y la Xunta, que recibió la información ese mismo jueves en la reunión sectorial, ofreció al Gobierno central su marco de competencias docentes, un manual redactado en el 2017 por una comisión formada por la consellería, las tres universidades gallegas y la red de formación permanente de los profesores.

Accede al documento «24 propuestas de reforma de la profesión docente» La Voz

El marco de competencias docentes es la primera propuesta del ministerio dentro de la reforma y detalla lo que se espera de un profesor en cada uno de los puestos que puede desempeñar. Por ejemplo, un maestro que atienda un clase debe tener estas competencias

Saberá programar, facer un seguimento con avaliación de proceso e avaliación final así como planificar os procesos de ensino-aprendizaxe segundo as competencias clave, xestionando a progresión e a contextualización. Con esta finalidade deseñará e resolverá situacións didácticas secuenciando e temporalizando axeitadamente e integrando o uso das TAC. Dominará a didáctica específica da área, así como metodoloxías activas e inclusivas. Saberá integrar a metodoloxía didáctica en contornos virtuais de aprendizaxe, mixtos ou presenciais con apoio TIC. [Terá a obriga de] orientar no proceso de aprendizaxe atendendo ás especificidades sociais e persoais de cada individuo e de cada grupo e aos diferentes estilos de aprendizaxe dos/as alumnos/as, respectando os tempos de cada individuo e exercitando a escoita activa. Saberá xestionar os diversos espazos do centro, integrando os comúns de relevancia estratéxica, como a biblioteca, nun proceso de ensino-aprendizaxe de éxito.

Por lo demás, y sobre la reforma, la consellería reconoce que tiene que analizar el documento de forma pormenorizada antes de dar su opinión. Pero en todo caso, «consideramos que algo tan trascendental non se pode levar a cabo de xeito unilateral. Hai que ir a un pacto de Estado educativo, na liña da tarefa que emprendeu no seu momento o ministro Íñigo Méndez de Vigo, que iniciou unha reflexión con todas as comunidades autónomas e todos os axentes educativos. Este debe ser o espírito e debemos ter en conta esa experiencia».