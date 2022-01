Nueva estructura de las oposiciones

Hay que modificar la estructura de la oposición, «de modo que pudieran incorporarse la valoración de aspectos que ahora no se contemplan». Los temarios de los exámenes deben ser pues actualizados y «además, desde un punto de vista científico».

Ingreso a la docencia pública: prácticas tras la oposición

Una vez aprobado el concurso-oposición, el Ministerio aboga por unas verdaderas prácticas y no por el trabajo como profesores independientes. Este proceso «deberá desarrollarse en los centros educativos, siguiendo un plan formativo bien definido (al igual que se hace en otros ámbitos de la función pública), tutorizado por docentes experimentados y evaluado de forma cuidadosa a su finalización». Incluso se introduce la idea de implicar a un mayor número de agentes en la evaluación de las prácticas (equipo directivo, inspectores, docentes de reconocido prestigio...). El objetivo no es suspender al que no cumpla las expectativas, sino ayudarles: «[Esta fase debe servir para] identificar a aquellos docentes con niveles inferiores de competencias y facilitar la mejora de la competencia requerida».

Carrera docente

El desarrollo profesional docente debe contar con instrumentos que permitan una evaluación de la función docente, que debe ir vinculada con el marco de competencias profesionales. Esta evaluación debe partir de un informe de autoevaluación, y contar con la valoración del equipo directivo del centro y el servicio de inspección.

Para optar a ciertos puestos hay que recibir formación adecuada, lo que a la larga permitirá «el reconocimiento de la complejidad de las tareas desempeñadas, más allá de la valoración de la formación permanente superada». Todo ello puede configurar «un sistema que contemple las diversas posibilidades de la carrera docente ligado a las retribuciones complementarias».