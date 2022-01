Imagen de archivo de unas oposiciones a profesor de Lingua e Literatura Galegas en Lugo ALBERTO LÓPEZ

La Consellería de Educación acaba de comunicar a los sindicatos de la mesa sectorial (CIG, CC.OO., ANPE y UGT) la lista de las diferentes especialidades en las oposiciones que se van a celebrar en Galicia en junio. Serán 2.628 plazas con la suma de la oferta del 2021 y 2022; la pandemia obligó en el 2020 a retrasar las oposiciones convocadas que se realizaron el año pasado, y por eso este verano se unieron dos ejercicios. Del primero (2021) son 1.604 plazas y del segundo, 1.024. Corresponden a plazas de profesores de infantil, primaria, secundaria (ESO, bachillerato y FP), música, artes y escuela de idiomas que se jubilan o fallecen y dejan el puesto libre, y necesita ser ocupado.

Los exámenes seguirán el modelo del 2007, no como los del 2018 y las tres convocatorias siguientes, que fueron transitorias, como lo van a ser las del 2023 y 2024. ¿Esto que significa? Que se hicieron para reducir la tasa de temporalidad [los interinos tienen menos tiempo para preparar los exámenes teóricos]; en cambio, ahora se vuelve al modelo original, que prioriza a los estudiantes de la oposición a tiempo completo. Un ejemplo es el número de temas entre los que podrá elegir el opositor: si su especialidad tiene 25 temas, en la prueba se extraerán dos bolas (no 3, como en los últimos años); si tiene entre 26 y 50, son 3 las opciones entre las que podrá (desde el 2018 eran 4); y si son más de 51 temas solo tendrá 4 opciones (y no 5). Además, la parte de la oposición vale el 66% de la nota y no el 60%, como se hizo de forma transitoria.

Además de las plazas de oferta externa, hay un pequeño grupo para promoción interna: