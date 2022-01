Antes también hizo algunas sustituciones cortas y el curso pasado dio clase en Ourense. Toda esa experiencia, afirma, «axuda a preparar a unidade didáctica e a programación». Ahora, con el anuncio de la Xunta, encara las pruebas de este año «máis animada porque creo que é o sistema que hai que aplicar».

En la misma línea se muestra Andrea da Silva, que prepara Educación Infantil y también recibió la noticia con ánimo. «Fueron dos semanas complicadas por el rumor del real decreto», describe Andrea, que indica que «el ritmo de trabajo cambió porque la plaza la veías más complicada, pero ahora ya se coge con más ganas». En su caso, la dificultad estaría en la falta de experiencia. Este es el cuarto año que se presenta: los dos primeros no hubo suerte y a la tercera fue la vencida, pero no pudo entrar en listas y por lo tanto no tendría puntos por experiencia.