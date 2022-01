Los niños de entre 5 y 11 años están siendo vacunados durante las vacaciones de Navidad. En la imagen, el centro de vacunación masiva de Ourense (Expourense) recibe a los niños de forma lúdica MIGUEL VILLAR

Ahora mismo la Consellería de Educación no sabe a cuántos profesores tendrá que sustituir el lunes por ser positivos en coronavirus, pero en cuanto se vayan conociendo los datos —es decir, algunos el propio lunes— la Xunta «cubrirá as baixas do xeito máis rápido posible para evitar que o sistema pare. Xa o fixemos no ano pasado e o seguiremos a facer neste». Lo explicó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, después del homenaje floral a Valle-Inclán en Santiago, y añadió que se contratarán a los sustitutos con «a maior axilidade posible».

En cuanto a qué hacer con los alumnos de primaria, Rodríguez apuntó que se aplicará el protocolo en vigor, es decir, un estudiante no vacunado con la pauta completa que sea contacto estrecho de un positivo tendrá que quedarse en casa haciendo cuarentena. Según lo determinado en la última reunión multisectorial, esta será de 7 días (y 3 más de vigilancia) siempre que el niño no tenga síntomas. Para los estudiantes mayores de 12 años, que ya tendrán las dos dosis de la vacuna, no habrá necesidad de cuarentena. «O sistema vai ser moi similar ao do ano pasado», resumió el conselleiro, quien recalcó que será la Central de Seguimiento de Contactos (CSC) la que decida «avaliando cada caso» si es necesario cerrar un aula.

Madrid, sin cuarentenas

En cambio, en Madrid, los alumnos de hasta 12 años que hayan sido contacto de un positivo no tendrán que hacer cuarentena, independientemente de su estado de vacunación. De esta manera los padres del alumno afectado no tendrán que dejar de ir a trabajar para quedarse con él.