Posible decisión. Ampliar una semana (o unos días más) las vacaciones. Esto supondría un problema de conciliación para las familias, aunque garantizaría que la vuelta al cole se realizase cuando la ola no estuviese en plena subida. La Xunta lo descarta, pero solo por el momento.

Está previsto que seis de cada diez niños de primaria empiecen las clases vacunados

A día de hoy en Galicia se han vacunado 55.492 niños de 9 (la mitad), 10 y 11 años. Estos suponen el 35,6% de los menores de 5 a 11 años que entran en el programa de vacunación. Pero este no ha terminado. De hecho, el propio presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, recordaba ayer que el día 3 llegará a Galicia una remesa de 37.000 dosis, que serán para vacunar a los niños de 9 años que todavía no han sido llamados, los de 8 y los que se pueda del resto de grupos. Las vacunas se inyectarán los días 4 y 5.

Es decir, para el 10 de enero habrá unos 92.500 niños de entre 5 y 11 años con la primera dosis de la vacuna, que suponen el 59% de la población infantil mayor de 5 años. Los datos que tiene el Ministerio de Sanidad (a partir del INE) indican que en Galicia hay 155.893 personas en esas franja de edad.

Está previsto que la siguiente tanda de vacunas, de otras 36.000 unidades, llegue a Galicia el 10 de enero y que se apliquen en las tardes de los días 11 y 12. Eso significará que la primera semana estarían vacunados el 82% de los alumnos de 5 a 11 años.

Tercera entrega el día 10

Precisamente sobre este último grupo habló Feijoo en su rueda de prensa tras el Consello: «Nós imos recibir as vacinas o día 10. Se puidéramos vacinar o día 10, todo o día, porque as vacinas chegaran o día 9, ao mellor poderiamos pospoñer o inicio do curso 24 horas. Pero de momento as datas son que as vacinas chegan o día 10, e ata o día 11 non podemos vacinar; parece razoable que o día 10 comecemos o curso», reflexión que completó con unas de las frases más repetidas en esta pandemia: «Isto é o que podo dicir neste momento (...) Cos datos que temos, o día 10 é a data axeitada».

Aprovechó Núñez Feijoo para diferenciar lo que ocurre entre los alumnos de primaria y los de secundaria, cuya «situación epidemiolóxica é bastante razonable». Y de eso también habló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien destacó que frente a las 3.000 aulas de infantil y primaria que terminaron el período lectivo previo a Navidad confinadas, en ESO, bachillerato y FP no fueron más que un centenar.

En Francia, donde vuelven el día 3, piden una semana más de vacaciones

En Europa la vuelta al colegio tras las vacaciones de Navidad está prevista para el día 10 en casi todos los países, pero en Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Portugal la fecha teórica es el día 3 de enero. Y un grupo de 50 profesionales de la salud (de diferentes especialidades) publicó una carta en Francia pidiendo que el curso se retrasase una semana, hasta el día 10. En el país vecino hay 650 casos por cada 100.000 habitantes (en España eran ayer de 1.229) y los sanitarios dicen que no se vuelva al colegio hasta llegar a los 200, y añaden que en los hospitales hay 800 menores de 10 años y 300 adolescentes con problemas vinculados al covid.

El martes se decidirá si las clases se retrasan S. C. Las ministras de Sanidad y Educación, Carolina Darias y Pilar Alegría, respectivamente, han citado a los consejeros autonómicos de ambos ramos a una reunión para organizar la vuelta a clase. Será el martes día 4 y su objetivo es analizar los últimos datos de la pandemia y decidir, en primer lugar, si se atrasa el regreso a los colegios, previsto para el día 10. En caso de que se mantenga la fecha, lo que parece más probable, los responsables políticos tendrán que determinar las condiciones del regreso. El Ministerio de Sanidad es el que tiene competencia para decidir qué medidas deberían llevarse a cabo a nivel sanitario en los centros educativos, pero estas medidas han de tratarse conjuntamente con Educación en una intersectorial, como así se ha ido realizando desde el inicio de la pandemia.