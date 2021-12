El objetivo es acabar con la baja demanda, no con las carreras repetidas. Porque que un título esté duplicado no quiere decir que no tenga demanda. El ejemplo más claro es el de Enfermería: ocho títulos en Galicia y todos con lista de espera y elevadas notas de corte.

La letra pequeña de la financiación de las universidades gallegas Elisa Álvarez

El plan de financiación universitaria, pendiente de aprobación por parte del Consello de la Xunta y que recoge una aportación de 3.208 millones de fondos públicos en cinco años —más de 2.400 directamente del plan y 720 en captación de recursos—, realiza una advertencia también sobre los llamados «dobles grados», que en realidad se denominan programas de simultaneidad de grados. Estos títulos, muy demandados porque ofertan pocas plazas, permiten a los estudiantes cursar al mismo tiempo dos titulaciones con una adaptación horaria y conseguir por lo tanto dos títulos. Pero, al igual que en el resto de España, se han multiplicado de forma «acelerada», por lo que la Consellería de Educación pide racionalizar la oferta «co obxecto de non desvirtuar a inicial finalidade de captación de alumnado excelente».